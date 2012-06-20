Необходима система которая бы отслеживала электронную почту на php. Т.е. при отправке сообщения записывала его в базу, а затем меняла статус доставки на отправлено либо ошибка. Варианты реализации,цену и сроки жду skype: ...
Модуль PrestaShop - апи Новая почта
Необходимо создать модуль для PrestaShop, который будет создавать транспортные накладные.
Задание выполняется в виде модуля без правки оригинальных файлов магазина.
Кнопки модуля размещаются на странице заказа клиента под "Кредитный счет" (внизу справа)
В настройках модуля вносим ФИО ПП, ФИО, тел город № склада отправителя и АПИ-ключ. А также Ид в БД для состояния заказа Платеж принят,
для проверки нужна ли послеплата в транпортной накладной.
Для версии Престашоп 1.5
Не модифицировать таблицы магазина, для хранения результатов работы модуля создаем отдельную таблицу
Сделать формирование накладной с наложеным платежом или нет (смю
Описание АПИ: http://pastebin.com/MjYDzEVT
В заказе клиента добавляем кнопку Сгенерировать накладную, после нажатия на которую данные отправляются новой почте.
Стиль кнопок - как остальные в админке на этой странице (возмещение товара, отправить сообщения)
После нажатия кнопки, появляется Ajax-gif анимационная картинка отображающая что процес идет, если неудача - возле кнопки появляется надпись об
ошибке. Если успешно - возле кнопки появляется номер сформированной ТТН. Даный номер должен так и отображатся возле кнопки даже если
закрыть и открыть страницу, тоесть его сохраняем в БД.
Ниже , размещается кнопка печати накладной (все просто, http://orders.novaposhta.ua/pformn.php?o=(номер ттн)&num_copy=2&token=(апи ключ)
Подробнее о даных для накладной:
1. Если в истории заказ есть статус Платеж принят (тоесть заказ оплачен, проверяем по ИД єтого состояния из настроек), то:
АПИ код из настроек
order_id="ИД заказа с БД Престашоп"
sender_city="из настроек"
sender_company="ФИО ПП из настроек"
sender_address="№ складаиз настроек "
sender_contact="из настроек"
sender_phone="из настроек"
rcpt_city_name="Город получатель, из аккаунта клиента"
rcpt_name="буквы ПП + Фамилия , из аккаунта клиента"
rcpt_warehouse="склад, , из аккаунта клиента"
rcpt_contact="Фамилия имя , из аккаунта клиента"
rcpt_phone_num="телефон в формате 0хххххххххх , из аккаунта клиента"
pack_type="Пакет, постоянно"
description="пусто"
pay_type="1"
payer="0"
cost="400 минимум, или сума заказа если она более 400 грн"
weight="Вес товаров, данные из заказа">
cont_description="" />
2. Если статуса Платеж принят в истории заказа небыло, то добавляем возврат ценных документов:
redelivery_type - тип зворотньої доставки, [1 - документи | 2 - гроші | 3 - піддони (тара) | 4 - товар | 5 - інше] - тут 2
delivery_in_out - що саме в зворотній доставці - Сума заказа
redelivery_payment_city - місто-платник зворотньої доставки - тут 1
Просьба уважать мое время и писать предложения с ценами, я думаю ТЗ описано довольно детально, если есть вопросы - пишите в аську.
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