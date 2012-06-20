Модуль PrestaShop - апи Новая почта

Необходимо создать модуль для PrestaShop, который будет создавать транспортные накладные.

Задание выполняется в виде модуля без правки оригинальных файлов магазина.

Кнопки модуля размещаются на странице заказа клиента под "Кредитный счет" (внизу справа)

В настройках модуля вносим ФИО ПП, ФИО, тел город № склада отправителя и АПИ-ключ. А также Ид в БД для состояния заказа Платеж принят,

для проверки нужна ли послеплата в транпортной накладной.

Для версии Престашоп 1.5

Не модифицировать таблицы магазина, для хранения результатов работы модуля создаем отдельную таблицу

Сделать формирование накладной с наложеным платежом или нет (смю

Описание АПИ: http://pastebin.com/MjYDzEVT

В заказе клиента добавляем кнопку Сгенерировать накладную, после нажатия на которую данные отправляются новой почте.

Стиль кнопок - как остальные в админке на этой странице (возмещение товара, отправить сообщения)

После нажатия кнопки, появляется Ajax-gif анимационная картинка отображающая что процес идет, если неудача - возле кнопки появляется надпись об

ошибке. Если успешно - возле кнопки появляется номер сформированной ТТН. Даный номер должен так и отображатся возле кнопки даже если

закрыть и открыть страницу, тоесть его сохраняем в БД.

Ниже , размещается кнопка печати накладной (все просто, http://orders.novaposhta.ua/pformn.php?o=(номер ттн)&num_copy=2&token=(апи ключ)

Подробнее о даных для накладной:

1. Если в истории заказ есть статус Платеж принят (тоесть заказ оплачен, проверяем по ИД єтого состояния из настроек), то:

АПИ код из настроек

order_id="ИД заказа с БД Престашоп"

sender_city="из настроек"

sender_company="ФИО ПП из настроек"

sender_address="№ складаиз настроек "

sender_contact="из настроек"

sender_phone="из настроек"

rcpt_city_name="Город получатель, из аккаунта клиента"

rcpt_name="буквы ПП + Фамилия , из аккаунта клиента"

rcpt_warehouse="склад, , из аккаунта клиента"

rcpt_contact="Фамилия имя , из аккаунта клиента"

rcpt_phone_num="телефон в формате 0хххххххххх , из аккаунта клиента"

pack_type="Пакет, постоянно"

description="пусто"

pay_type="1"

payer="0"

cost="400 минимум, или сума заказа если она более 400 грн"

weight="Вес товаров, данные из заказа">

cont_description="" />

2. Если статуса Платеж принят в истории заказа небыло, то добавляем возврат ценных документов:

redelivery_type - тип зворотньої доставки, [1 - документи | 2 - гроші | 3 - піддони (тара) | 4 - товар | 5 - інше] - тут 2

delivery_in_out - що саме в зворотній доставці - Сума заказа

redelivery_payment_city - місто-платник зворотньої доставки - тут 1

Просьба уважать мое время и писать предложения с ценами, я думаю ТЗ описано довольно детально, если есть вопросы - пишите в аську.