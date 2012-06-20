Три сайта (сверстать + настроить формочки)

Сайт №1 (уже сверстан) - настроить формы отправки данных, залить на серв

http://ruslan-test.netai.net/

1. Форма должна отправлять данные на [email protected]

2. После отправки форм, должна выскакивать страница (модальное окно) с надписью "Спасибо, уважаемый Клиент! Через несколько минут с Вами свяжется менеджер и поможет подобрать для Вас выгодный тур."

3. Незаполненное поле "Телефон" должно "не пускать" отправку формы и оповещать "Укажите, пожалуйста, Ваш телефон, что бы можно было уточнить параметры Вашего тура"

4. Подбор тура должен работать так же. Если не заполнен телефон, выскакивает надпись "Укажите, пожалуйста, Ваш телефон, что бы можно было уточнить параметры Вашего тура"

Сайт №2. Есть диз. Сверстать, настроить формы, залить на серв

См. вложенный файл

Натройка формы - см. выше

Сайт № 3

(уже сверстан) - настроить формы отправки данных, поменять текст (или сам) залить на серв

https://www.weblancer.net/users/Ma_Rgo/portfolio/1469372.html#item

Без предоплаты.

Сроки - вчера.

Уважаемые фрилансеры, не забываем указывать Вашу цену.

Спасибо.