Необходимо интегрировать в CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка100 просмотров

На базе Wordpress

1.Возможность изменять title страниц рубрик и записей независимо от названия

2.Возможность изменять заголовок для каждой страницы отдельно. Заголовок должен находиться в теге H1. Помимо данного заголовка тег H1 на странице применяться не должен.

3.Возможность для каждой страницы сайта прописывать уникальные метатеги description и keywords

Оставляйте заявки пишите стоимость.

WordPress
13 лет назад
kassperr
Дмитрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Александр настоящий профи. Справился с заданием на все 100% за 2 часа!!!
Сотрудничеством по этому проекту доволен на 100%! Дмитрий сразу вышел на связь, предоставил все необходимые для работы данные, оперативно уточнял рабочие моменты по проекту в скайпе. С оплатой проблем не возникло. Рекомендую Дмитрия, как честного и порядочного заказчика! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Плагин под FireFox

    $250

    Требуется разработать плагин под FireFox. ТЗ при переписке. Тематика: анализ открываемых пользователем страниц. Стоимость проекта обсуждается после утверждения ТЗ.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить URL+ стоимость доставки

    Joomla 2.5 virtuemart 2.0.6 1. Необходимо настроить вывод URL/ На данный момент товар выводится так: http://сайт.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/laminirovannye-dveri/1g1-mezhkomnatnaya-laminirovannaya-dver-italyanskij-orekh-detali нужно чтоб выводился так: http://сайт.ru/produkt/1g1-mezhkomnatnaya-laminirovannaya-dver-italyanskij-orekh Вывод категорий. Сейчас так: http://сайт.ru/catalog/napolnye-pokrytiya/laminat/laminat-alloc/commercial-stone ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстку подключить к CMS

    Есть готовая верстка сайта-бизнес каталога компаний. Необходимо подключить ее к CMS. Вопрос использования конкретной CMS обсуждаемый. Функционал каталога: - просмотр информации о компаниях - добавление компаний (одновременно при первой регистрации пользователя) ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта

    ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СДЕЛКА БЕЗ РИСКА!!! разработка сайта на любом готовом движке. верстка присутсвует, но небльшие поправки в верстке нужно будет сделать (мелочи) ТЗ и примеры страниц кандидатам.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка разделов в CRM vTiger

    Необходимо: 1. Значительно доработать раздел Задачи: переделать карточку задачи, написать процессы прохождения задач в зависимости от типа задачи (простая задача, задача-согласование документа, задача-финансовое согласование, проектная задача) 2. Написать раздел регистрации входящей и исходящей ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Кликер в exe

    $50

    Имеется сайт, на котором нужно выполнять одни и те же действия: нажимать на кнопку отправить. Макрос писать не охота. Хочу отдельный файл exe, после запуска которого будут кликаться эти кнопки на сайте. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Webasyst - доработка интеграции с партнеркой

    Существует готовая интеграция Webasyst и PAP: http://postaffiliatepro.ru/webasyst/ Нужно ее доделать: 1)На шаге 2 после sale.setTotalCost('{$total}'); sale.setOrderID('{$orderID}'); передать дополнительные параметры: sale.setCoupon(купон_использованный_в_заказе) sale. setData1(email_покупателя) ...

    PHPWebasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад