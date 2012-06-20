Необходимо интегрировать в CMS

Сотрудничеством по этому проекту доволен на 100%! Дмитрий сразу вышел на связь, предоставил все необходимые для работы данные, оперативно уточнял рабочие моменты по проекту в скайпе. С оплатой проблем не возникло. Рекомендую Дмитрия, как честного и порядочного заказчика! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.