Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок154 просмотра

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СДЕЛКА БЕЗ РИСКА!!!

разработка сайта на любом готовом движке.

верстка присутсвует, но небльшие поправки в верстке нужно будет сделать (мелочи)

ТЗ и примеры страниц кандидатам.

13 лет назад
zomlex
Эдуард 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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