Настроить скрипт на jQuery

В общем, нужна развернутая консультация как получить нужный результат с использованием скрипта на jQuery.

исходные данные:

1. сам скрипт и пример того что он делает - здесь: http://arborjs.org/

2. здесь пример того, что нужно реализовать на сайте с использованием скрипта - http://zalil.ru/33474716

3. сайт на joomla