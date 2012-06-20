Подкорректировать шаблон wordpress templatemonster

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Завершен8 заявок133 просмотра

Добрый день,

Нужно подправить и доперевести шаблон wordpress с templatemonster.

Есть проблемы с обрезанием длины заголовка в боковой колонке, плюс на всех страницах надо перевести всякие мелочи типа POSTED ON, sold, details и т.п.

Я не новичок в вордпрессе (это так, к слову), начала сама его ковырять, но откровенно задолбалась) Так что буду благодарна за помощь.

Кроме того, есть еще английская и французская версии.

В англ. почти ничего делать не надо будет, только разобраться, чтобы багов, типа обрезанные заголовки не вылезало. А во французской надо будет тоже перевести все. Французские варианты перевода предоставлю, так что их просто везде поменять надо будет.

Жду Ваших предложений.

WordPress
13 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад
$40
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с такими людьми как Илона. Хорошее четкое задание, что не предоставило проблем в работе=) Спасиба большое!

Заявки фрилансеров

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад

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