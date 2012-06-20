задание в прикрепленном фале Кроме этих двух что в приклеплённом файле, нужна третья форма, в которой будет визуальный редактор, можно будет добавлять дополнительные поля и она будет сохранятся на сайте.
Подкорректировать шаблон wordpress templatemonster
Добрый день,
Нужно подправить и доперевести шаблон wordpress с templatemonster.
Есть проблемы с обрезанием длины заголовка в боковой колонке, плюс на всех страницах надо перевести всякие мелочи типа POSTED ON, sold, details и т.п.
Я не новичок в вордпрессе (это так, к слову), начала сама его ковырять, но откровенно задолбалась) Так что буду благодарна за помощь.
Кроме того, есть еще английская и французская версии.
В англ. почти ничего делать не надо будет, только разобраться, чтобы багов, типа обрезанные заголовки не вылезало. А во французской надо будет тоже перевести все. Французские варианты перевода предоставлю, так что их просто везде поменять надо будет.
Жду Ваших предложений.
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