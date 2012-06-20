Подкорректировать шаблон wordpress templatemonster

Добрый день,

Нужно подправить и доперевести шаблон wordpress с templatemonster.

Есть проблемы с обрезанием длины заголовка в боковой колонке, плюс на всех страницах надо перевести всякие мелочи типа POSTED ON, sold, details и т.п.

Я не новичок в вордпрессе (это так, к слову), начала сама его ковырять, но откровенно задолбалась) Так что буду благодарна за помощь.

Кроме того, есть еще английская и французская версии.

В англ. почти ничего делать не надо будет, только разобраться, чтобы багов, типа обрезанные заголовки не вылезало. А во французской надо будет тоже перевести все. Французские варианты перевода предоставлю, так что их просто везде поменять надо будет.

Жду Ваших предложений.