Требуется создать форму-калькулятор для сайта. В калькуляторе можно выбрать материал из нескольких предложенных и размер изделия. После чего форма выдает клиенту стоимость готовой продукции и предлагает заполнить свои контактные данные для ...
Прикрутить капчу к форме обратной связи.
Есть скрипт формы обратной связи. Исходник прилагается.
Надо прикрутить каптчу к форме обратной связи.
Оплата по факту, в течение 10 минут после прохождения теста на моем сервере
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