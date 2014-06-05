Прикрутить капчу к форме обратной связи.

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Завершен2 заявки128 просмотров

Есть скрипт формы обратной связи. Исходник прилагается.

Надо прикрутить каптчу к форме обратной связи.

Оплата по факту, в течение 10 минут после прохождения теста на моем сервере

13 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tarakan_
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Нормально сделано. Спасибо.
Отличный заказчик - все быстро проверил, тут же перевел оплату. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

tarakan_
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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