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Закрыт3 заявки198 просмотров

задание в прикрепленном фале

Кроме этих двух что в приклеплённом файле, нужна третья форма, в которой будет визуальный редактор, можно будет добавлять дополнительные поля и она будет сохранятся на сайте.

13 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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