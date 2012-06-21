Сделать красивый переход из картинки в картинку

Есть две картинки (потом будет 4-5), надо сделать:

1. Красивый переход из одной картинки в другую

2. К каждой картинке прописать ссылки с открытием в этом же окне

3. Во время всей анимации должны внизу присутствовать точки/кружки, нажимая на которые человеку будет показываться соответствующий имидж.