Сделать красивый переход из картинки в картинку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок167 просмотров

Есть две картинки (потом будет 4-5), надо сделать:

1. Красивый переход из одной картинки в другую

2. К каждой картинке прописать ссылки с открытием в этом же окне

3. Во время всей анимации должны внизу присутствовать точки/кружки, нажимая на которые человеку будет показываться соответствующий имидж.

13 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Превосходно справился с задачей, очень быстро и как просилось! Спасибо!
Положительный во всех отношениях заказчик. Приятно работать и просто общаться. Буду рад еще поработать!

Заявки фрилансеров

anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад