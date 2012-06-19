Доработать сайт на Битрикс

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

Оставшиеся задачи и общее ТЗ во вложении.Срочно

13 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Johnnyblaze
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$300
5 дней

Заявки фрилансеров

Johnnyblaze
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад