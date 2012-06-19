Коротко о том что примерно надо прикрепила. Наглядно может кто делал чтото на подобии http://www.rushplay.com/ ? Более подробное тз подготовим если найдём адекватного программиста, с незаоблачными ценами и хорошими навыками.
Доработать сайт на Битрикс
Оставшиеся задачи и общее ТЗ во вложении.Срочно
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