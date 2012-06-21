Разобраться в коде (самописная цмс)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок171 просмотр

Разобраться в коде, почему не правильно считает по формуле. Возможно причина в запросе к БД. 10$

13 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранные исполнители

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад
$10
1 день
Смог разобраться в непростой ситуации, несколько человек не смогло! Всегда на связи! Что очень важно! Ни часто встречаются ответственные исполнители. Рекомендую!
Отличный заказчик, точно формулирует задачу, которую необходимо выполнить. Выплата своевременно. Буду рад сотрудничать с ним в дальнейшем. Рекомендую!
EscalibuR
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад
EscalibuR
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
13 лет назад

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