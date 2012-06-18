Прикрутить верстку к сайту-визитке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки115 просмотров

Требуется специалист работающий на Ruby

Требуется специалист для прикручивания верстки к сайту визитке (новости, поиск, текстовые страницы)

Ruby
13 лет назад
Zalex114
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров