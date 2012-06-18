Необходимо сделать калькулятор расчета стоимости материала. Также нужно сверстать страницу калькулятора. Калькулятор не нужно встраивать в какой-либо движок. Можно просто в php странице сделать. Калькулятор будет почти такой же: hxxp://bgazobeton.ru/calc/ Но ...
Прикрутить верстку к сайту-визитке
Требуется специалист работающий на Ruby
Требуется специалист для прикручивания верстки к сайту визитке (новости, поиск, текстовые страницы)
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