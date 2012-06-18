Грамотный серверный редирект

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки72 просмотра

Порядка 900 страниц сайта в индексе. Есть новый сайт с новыми адресами страниц.

Нужен серверный документ создающий постоянный редирект на новые.

В заявках, пожалуйста, стоимость, срок, метод редиректа.

13 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров