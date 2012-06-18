Поднять базу MySQL

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Завершен4 заявки116 просмотров

Есть дамп, нужно его импортировать на аккаунт cPanel

MySQL
13 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sitekeys
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
13 лет назад
$5
1 день
Оперативно выполнена работа. База непростая была, не только импорт и конфиг понадобилось поправить, но и коннект, с чем Дмитрий отлично справился.
Доволен сотрудничеством, четкое задание, своевременная оплата С удовольствием поработаю еще!

Заявки фрилансеров

sitekeys
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
13 лет назад