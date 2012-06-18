Описание общей картины работы системы управления сайтом. Команде оптимизаторов требуется свой сайт, а точнее группа сайтов продающих их услуги через различные виды рекламы в интернете. У сайта будет собственная система управления, с админкой, а ...
Поднять базу MySQL
Есть дамп, нужно его импортировать на аккаунт cPanel
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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