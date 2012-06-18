Задания, есть сайт доставки, нужна админка для пользователя, вот примерные скрины админки пользователя ! Можно админку и простенькую но примерно такого типа!
Интернет-магазин на UMI CMS
Нужно разработать Интернет-Магазин на UMI CMS.
Нужен исполнитель с опытом разработки на UMI
Дизайн есть, верстку можем тоже предоставить
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