Интернет-магазин на UMI CMS

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Закрыт3 заявки100 просмотров

Нужно разработать Интернет-Магазин на UMI CMS.

Нужен исполнитель с опытом разработки на UMI

Дизайн есть, верстку можем тоже предоставить

13 лет назад
lhavi
40 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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