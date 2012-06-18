Наладить работу парсера

Необходимо найти неполадки по причине которых парсер некоторые подкатегории не парсит до конца (в логах ошибок нет, но результат парсер режет csv и не выдает все товары которые там должны быть, а только часть (обрезает вместо 215 выдает 90 к примеру)

работает парсер через браузер

Сделать при парсинге сохранение доп характеристик (столбцов) объем, длина и т.п. если есть такие уже забитые в БД

Добавить кнопку Остановить парсинг/начать парсинг

Сделать возможность прописывать id для основных категорий, чтобы эти id автоматом добавлялись в csv