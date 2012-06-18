Наладить работу парсера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки121 просмотр

Необходимо найти неполадки по причине которых парсер некоторые подкатегории не парсит до конца (в логах ошибок нет, но результат парсер режет csv и не выдает все товары которые там должны быть, а только часть (обрезает вместо 215 выдает 90 к примеру)

работает парсер через браузер

Сделать при парсинге сохранение доп характеристик (столбцов) объем, длина и т.п. если есть такие уже забитые в БД

Добавить кнопку Остановить парсинг/начать парсинг

Сделать возможность прописывать id для основных категорий, чтобы эти id автоматом добавлялись в csv

13 лет назад
secretvictoria
Ольга 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

andrvm
Андрей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

andrvm
Андрей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад