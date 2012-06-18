Доработка скриптов WebAsyst

Требуется грамотный и ответственный исполнитель для доработки скриптов webassyst (интернет-магазин)

1. при долгом отсутствии движения на странице выводить сообщение войдите снова спасибо

2. удалять из корзины товары которые перенесены в root

3. отправка автоматом почтовых писем в день рождения пользователя

4. запретить ввод фамилии, имени и отчества латинскими буквами (и только с большой буквы)

5. сделать отчество в форме регистрации после имени перед фамилией

6. сделать возможность делать определенный способ оплаты и доставки для конкретной категории товаров (если товары в наличии то оплата наличными, если нужно заказывать то предоплата)

7. список выбора складов новой почты если выбрана новая почта на склад при оформлении заказа (адреса можно загрузить с сайта Новой почты)

8. настроить прием webmoney через вебинтерфейс сайта

9. возможность скрывать категорию (подкатегорию) через админку сайта (временно ее отключать делать невидимой без удаления из нее всех товаров)

10. реализовать в csv функцию "рекомендуемые товары"

11.сделать черный список для покупателей с дурной историей (возможность ограничить им доступ или что-то такое)

12. автоматом отправлять лист с оформленным заказом (оформленный красиво)

13. отправлять на почту уведомление что корзина скоро будет утрачена (если товар находится в корзине более 3 дней)

14. убрать отображаемый текст (+180 грн) если цена изменяется при выборе доп характеристик

15. в выпадающем списке сделать чтоб визуально при открытии товара была фраза выбрать, а не показывалась первая из выпадающего списка дополнительная характеристика