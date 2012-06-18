Есть работающий сайта на движке joomla 1.5. Задача. Найти и установить модуль/плагин с помощью которого в статье можно загружать файлы Нужно сегодня!
Исправление косяков в vamshop
1)Когда открывается страница сайта в opera не работает фмльтр и сами разделы.
2)Когда заходим в раздел накладки ,все разделы слева пропадают.
И про зачеркивание цен: можно ли сделать зачеркивание цены и написание новой?
сколько стоит?
срок сделать сразу, 300 wmr утром
ICQ: 191685869
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