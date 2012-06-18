Исправление косяков в vamshop

$50
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Закрыт1 заявка48 просмотров

ash54.ru

1)Когда открывается страница сайта в opera не работает фмльтр и сами разделы.

2)Когда заходим в раздел накладки ,все разделы слева пропадают.

И про зачеркивание цен: можно ли сделать зачеркивание цены и написание новой?

сколько стоит?

срок сделать сразу, 300 wmr утром

ICQ: 191685869

13 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров