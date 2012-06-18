Нужно внести небольшие изменения в проект (в аттачменте): 1) Нужно заменить отображение ImageField используя при этом http://blueimp.github.com/jQuery-File-Upload/ . Можно взять приложение django_multiuploader. 2) Нужно добавить поле phones в модель Product. При редактировании ...
Доработка сайта (UMI CMS)
Доброго времени суток, коллеги!
Требуется доработка и устранение недостатков на сайте u-d-p.ru
UMI CMS
Все кому интересно, могу выслать ТЗ на почту, пишите [email protected]
Заявки фрилансеров
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