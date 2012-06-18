Доработка сайта (UMI CMS)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок62 просмотра

Доброго времени суток, коллеги!

Требуется доработка и устранение недостатков на сайте u-d-p.ru

UMI CMS

Все кому интересно, могу выслать ТЗ на почту, пишите [email protected]

13 лет назад
Rf-studio
Павел 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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