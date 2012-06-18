при добавление объявления в список "избранные", во время обработки выдает ошибку 330. нужно ее исправить icq: 602693125
Нужен скрипт для выборки случайных словосочетаний
Есть сайт-библиотека, на котором расположены книги. Чтение книг происходит только на страницах вида:
http://www.site.ru/view/123/123, на других старницах скрипт работать не должен
Ваш скрипт будет вставляться во все страницы сайта, но работать он должен только на страницах с чтением книг, то есть там где в урле есть…/view/…
Скрипт должен проанализировать страницу, без учета меню, только текст книги, подобрать словосочтания, сохранить их в ТХТ базе и выдать на старинце.
По сохранению: ключевые слова должны сохраняться в ТХТ файле, использовать БД не надо
По выдаче: словосочетания выдаются в одну строку, через запятую, перед строкой сними стоит текст, допустим: «Ключевые слова:»
По словосочетаниям: 1) словосочетание должно состоять из 3, 4, 5, 6 идущих подряд значимых слов. Я должен иметь возможность задать эти цифры, например, указав: 3,4,5 или 5,6. Значимые слова — это слова от 4 и более букв в слове. Допустимо чтобы в словосочетании было 1 слово длиной от 1 до 3 символов. 2) Количество ключевых слов — случайное число от А до В, где А и В — задаются мной (будет от 5 до 10) 3) Словосочетания подбираются случайным образом, из всего массива текста, а не из первых предложений 4) Объем исходного текста 3-10кб
Скрипт будет выполняться на сервере. Скрипт работает постоянно и подбирает словосочетания по мере обращения к странице поискового робота или человека (то есть если данную страницу никто не запрашивал, то по ней словосочетания не подбираются).
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