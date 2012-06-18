Joomla 1.5, исправить ошибку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка97 просмотров

при добавление объявления в список "избранные", во время обработки выдает ошибку 330. нужно ее исправить

icq: 602693125

Joomla
13 лет назад
igoriborodin
Игорь 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров