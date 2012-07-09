Создать базу данных и веб-интерфейс

Необходимо создать базу данных товаров, и для нее сделать скрипт - простой web интерфейс для работы с ней (php и html формы для ввода данных), т.е. разделение на три каталога (для женщин, для мужчин, для детей в каждом из которых: форма просмотра, редактирование, поиск, добавление, + экспорт форм в Exel)