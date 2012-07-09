Создать базу данных и веб-интерфейс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок180 просмотров

Необходимо создать базу данных товаров, и для нее сделать скрипт - простой web интерфейс для работы с ней (php и html формы для ввода данных), т.е. разделение на три каталога (для женщин, для мужчин, для детей в каждом из которых: форма просмотра, редактирование, поиск, добавление, + экспорт форм в Exel)

HTMLPHP
13 лет назад
xxx40dd
Виктор 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$50
5 дней
Очень доволен работой Александра, задуманное реализовалось. Рекомендую , готов продолжать сотрудничество.
Всё хорошо

Заявки фрилансеров

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад