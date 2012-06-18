Загрузка фото VK

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Закрыт2 заявки116 просмотров

1. создание шаблона

- с экспортированного файла .csv с сайта

- с альбома аккаунта

Пример: http://rghost.ru/38731348

2. Загружать фото на аккаунты и группы

- Вести лог работы

Пример: http://rghost.ru/38731359

3. На каждый аккаунт добавлять уникальный URL

Пример: http://rghost.ru/38731483.view

Дополнительные модули:

- аникапча (antigate.com)

- Много поточность

13 лет назад
TigerMilk
Иван 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров