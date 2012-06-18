Разобраться с компонентом JomFish

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка66 просмотров

Сайт переведен, работает все как нужно(почти). Когда переключаешь сайт на другой язык в моем случае на итальянский, он переключается. но потом когда лазеешь по сайту, он автоматически переключается на русский.

13 лет назад
sergei1990
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров