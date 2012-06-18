Нужно немного доработать VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки103 просмотра

есть сайт - http://www.zapchasti-gazel.ru/ у него есть вирутал март у раздела зеркала - http://www.zapchasti-gazel.ru/zerkala , нужно сделать так, что когда мы оформляем заказ - покупая зеркало, можно было выбрать варианты - левое, правое, оба, причем , когда выбираем оба - цена удваивается. И чтобы эта ифнормация в итоге - приходила нам на почту.

Жду цен и сроки.

13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Исправления для Google Map на Wordpress

    $30

    1 - в админке не отображается карта Google при добавлении Listings. Это произошло после обновления плагина Google Map Store Locator. Тамже нужно расширить поле для ввода адреса и, если возможно, сделать подгрузку подсказки ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать сайт на WordPress

    $50

    1 - на главной странице сделать картинки ссылками на страницу поста. Картинки вставлены как контент поста 2 - прикрутить форму регистрации WordPress http://everythingit-dev5.com/paltoons/wp-login.php?action=register к дизайну. В форме для регистрации должны быть такие ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать скрипт импорта каталога Prestashop

    Создать скрипт импорта и обновления каталога Prestashop из файла XML. Формат даных в файле: http://pastebin.com/t8wHqFs6 Нужно сделать скрипт работающий в двух режимах: 1. Первоначальний импорт - создает все категории товара, все товары ...

    PrestaShop
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дополнить сайт

    $50

    www.pv.dasite.ru -вот список дополнений -нужно покреативить -красиво оформить главную страницу и другие - не плохо бы сделать подобные кнопки сбоку справа как тут http://www.kartina.tv/ - это регестрация фирмы, можно внизу сайта ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправление ошибок в плагине к VM2

    Приветствую уважаемые господа фрилансеры – программисты! Нужен толковый специалист для исправления ошибок в плагине к virtuemart 2. При включенном плагине одного метода оплаты другие плагины методов оплаты не работают.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать 6 игр экологической тематики

    Требуется разработать 6 игр экологической тематики, подтемы: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение вод, утилизация мусора в городе, факторы экологического загрязнения, альтернативные источники энергии в городе, экологически правильное поведение в городе. Каждая игра должна иметь 3 уровня ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Допилить сайт

    Сайт работает на скрипте "Каталог организаций и фирм I-Soft Bizness" (сайт разработчиков: vkaragande.info). Необходимо: 1) модифицировать работу некоторых модулей скрипта. У меня есть примерное ТЗ, определена структура сайта. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Система прокладки маршрута

    Требуется создать систему прокладки маршрута на основе яндекс карт или опен стрит мапа Стоит сразу предосмотреть выставление точек координат из админ панели системы. Т.е мы указываем что координата такая привязанна к этому месту, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад