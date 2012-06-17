Доработать сайт на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки200 просмотров

1 - на главной странице сделать картинки ссылками на страницу поста. Картинки вставлены как контент поста

2 - прикрутить форму регистрации WordPress http://everythingit-dev5.com/paltoons/wp-login.php?action=register к дизайну. В форме для регистрации должны быть такие поля:

- Name - поле для имени

- Last Name - поле для фамилии

- Email - емейл

- Email Confirmation - подтверждение емейла

- BIRTHDAY - день рождения

Вот как сейчас выглядит форма

http://everythingit-dev5.com/paltoons/wp-content/themes/paltoons/create-account.html

Поля Name и Email - обязательные.

3 - сделать страницу MY ACCOUNT, где пользователь сможет редактировать данные, внесенные при регистрации. Т.е. это та же форма должна быть

http://everythingit-dev5.com/paltoons/wp-content/themes/paltoons/create-account.html

Только вместо кнопки Sign In должна быть кнопка Update

4 - на одной из страниц http://everythingit-dev5.com/paltoons/artistcontest/ кнопка Artist&Contest должна быть другого вида - картинку для кнопки дам.

5 - после залогинивания, кнопка Sign-In в хедере должна заменяться кнопкой Sign-Out - картинку для кнопки дам.

Также слева от ссылки My Account должна появиться надпись "Hi! имя пользователя"

6 - сделать количество просмотров поста Views динамическим - сейчас там просто вставлено число.

http://everythingit-dev5.com/paltoons/kayne-d-former-2-time-all-sec-decathlete/

WordPress
13 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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