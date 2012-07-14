Сделать сайт на основе готового дизайна по ТЗ

Здравствуйте!

На основе краткого технического задания и готовой верстки необходимо сделать сайт, удовлетворяющий требованиям по ТЗ. Требуется ответственный и внимательный к деталям исполнитель, который будет относиться к работе исходя из здравого смысла и стремления к прекрасному (т.е. в итоге получить результат, который будет красив и полностью функционален).

Основная задача: необходимо грамотно "вывести на сайт" плагин новостной ленты и фотогалереи. В остальном все - легко и просто.

В качестве основы можно взять любую известную вам CMS. Чем меньше наворотов будет в конечном варианте - тем лучше. Идеальные варианты - нечто вроде Maxsite CMS, Template CMS, Kandidat CMS. Joomla, Amiro, Drupal и прочие "монстры" крайне не приветствуются.

Сроки - до 1 июля. Просьба сроки не срывать даже в исключительных случаях - времени довольно много.

В заявке указывайте стоимость работ, а так же РЕАЛЬНЫЕ сроки ее выполнения. Все вопросы - в личные сообщения.