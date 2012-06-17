Доработка модуля Protected node (Drupal)

Необходимо написать дополнительный функционал для модуля Protected node - http://drupal.org/project/protected_node.

Модуль Protected node позволяет автору ноды закрыть доступ к ней паролем. Соответственно если пользователь хочет просмотреть ноду, то ему каждый раз (при новой сессии) необходимо вводить пароль для доступа к ней, который ему сообщил автор ноды.

Что нужно сделать:

Нужно дописать модуль так, чтобы uid зарегистрированного пользователя, который один раз ввел правильный пароль для доступа к конкретной ноде (nid), сохранялся в БД и в последующем при обращении к этой же ноде проходила проверка на [uid имеет доступ к nid] и если да, пароль у этого пользователя более не запрашивался.

Нужно для версии Drupal 6.