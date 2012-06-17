Доработка модуля Protected node (Drupal)

$100
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Закрыт4 заявки163 просмотра

Необходимо написать дополнительный функционал для модуля Protected node - http://drupal.org/project/protected_node.

Модуль Protected node позволяет автору ноды закрыть доступ к ней паролем. Соответственно если пользователь хочет просмотреть ноду, то ему каждый раз (при новой сессии) необходимо вводить пароль для доступа к ней, который ему сообщил автор ноды.

Что нужно сделать:

Нужно дописать модуль так, чтобы uid зарегистрированного пользователя, который один раз ввел правильный пароль для доступа к конкретной ноде (nid), сохранялся в БД и в последующем при обращении к этой же ноде проходила проверка на [uid имеет доступ к nid] и если да, пароль у этого пользователя более не запрашивался.

Нужно для версии Drupal 6.

DrupalNode.js
13 лет назад
pl2006
Павел 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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