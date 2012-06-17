Написать скрипт "онлайн звонок" с сайта по ТЗ

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Закрыт2 заявки160 просмотров

Виджет должен поддерживать авторизацию на разных SIP серверах при помощи нескольких SIP

подробное тз дам отписавшим.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА:

если вы не уверены в себе в данном вопросе – не пишите, сэкономьте моё и своё время.

13 лет назад
profidiz
Петр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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