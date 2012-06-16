Крупный интернет-магазин

Ищу в команду программиста для работы над крупным интернет-магазином. Хочется иметь возможность общаться лично минимум раз в месяц — поэтому проживать нужно в Ростове-на-Дону или окрестностях (до 150 км).

Знания

Я бы тут перечислил кучу аббревиатур, как это любят делать у нас. Но в реальности вам нужно только:

- php вплоть до версии 5.3

- Mysql на базовом уровне

- javascript был-бы очень кстати. Ага именно js, а не jQuery.

- html великий и ужасный

Будет круто если вы:

- слышали о jQuery, yii, phptal, mercurial или git, unit-тестах

- знаете кто такие: котеров, фленаган, дюбуа. Чем занимается о`рейли

- способны работать на ОС которая понимает команду chmod

График работы

Любой вам удобный. Главное не срывать сроки и не пропадать. Работа будет длиться минимум год.

ЗП

Оплата любая вам удобная: почасовая, понедельная, помесячная и т.д.

Безнал/вебмани/яд

Первый месяц 20 тыс. рублей, дальше 30 тыс. рублей

По результатам первого проекта потолок вырастет до 35-40 тыс