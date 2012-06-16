Ищется спец готовый взяться за объемный пакет переделок и доработок сайта на J2.5 все ставится с ноля, движок и компонент, далее расширяется функционал по проработанному т.з. Работать будет удобно – есть и макет и верстка, ...
Крупный интернет-магазин
Ищу в команду программиста для работы над крупным интернет-магазином. Хочется иметь возможность общаться лично минимум раз в месяц — поэтому проживать нужно в Ростове-на-Дону или окрестностях (до 150 км).
Знания
Я бы тут перечислил кучу аббревиатур, как это любят делать у нас. Но в реальности вам нужно только:
- php вплоть до версии 5.3
- Mysql на базовом уровне
- javascript был-бы очень кстати. Ага именно js, а не jQuery.
- html великий и ужасный
Будет круто если вы:
- слышали о jQuery, yii, phptal, mercurial или git, unit-тестах
- знаете кто такие: котеров, фленаган, дюбуа. Чем занимается о`рейли
- способны работать на ОС которая понимает команду chmod
График работы
Любой вам удобный. Главное не срывать сроки и не пропадать. Работа будет длиться минимум год.
ЗП
Оплата любая вам удобная: почасовая, понедельная, помесячная и т.д.
Безнал/вебмани/яд
Первый месяц 20 тыс. рублей, дальше 30 тыс. рублей
По результатам первого проекта потолок вырастет до 35-40 тыс
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