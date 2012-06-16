Длительная работа c Joomla 2.5 для специалиста

Ищется спец готовый взяться за объемный пакет переделок и доработок сайта на J2.5 все ставится с ноля, движок и компонент, далее расширяется функционал по проработанному т.з. Работать будет удобно – есть и макет и верстка, и расписан каждый пункт, без нелепых стребований с пониманием возможностей переделки.

Требуется уверенной знание php, mysql. В дальнейшем плотная работа с проектом в команде. Просьба написать в ответе цену часа работы, месяца работы.