Длительная работа c Joomla 2.5 для специалиста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок344 просмотра

Ищется спец готовый взяться за объемный пакет переделок и доработок сайта на J2.5 все ставится с ноля, движок и компонент, далее расширяется функционал по проработанному т.з. Работать будет удобно – есть и макет и верстка, и расписан каждый пункт, без нелепых стребований с пониманием возможностей переделки.

Требуется уверенной знание php, mysql. В дальнейшем плотная работа с проектом в команде. Просьба написать в ответе цену часа работы, месяца работы.

JoomlaMySQLPHP
13 лет назад
xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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