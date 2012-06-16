доброго дня к работающему магазину на shopcms нужно добавить модуль оплаты через белорусские интернет деньги easypay... может кто помочь в данном вопросе? ...
Длительная работа c Joomla 2.5 для специалиста
Ищется спец готовый взяться за объемный пакет переделок и доработок сайта на J2.5 все ставится с ноля, движок и компонент, далее расширяется функционал по проработанному т.з. Работать будет удобно – есть и макет и верстка, и расписан каждый пункт, без нелепых стребований с пониманием возможностей переделки.
Требуется уверенной знание php, mysql. В дальнейшем плотная работа с проектом в команде. Просьба написать в ответе цену часа работы, месяца работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ошибки на главной странице сайта vip-brilliant.ru. Уменьшилось меню (стало короче) при нажатии на меню исчезает левая колонка.Завершен13 лет назад
требуются небольшие корректировки в компоненте instant shopВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать парсер для скачивания пдф с сайта (подробности в переписке)Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Дописать в скрипт php генератор дат. Заменить одну переменную в скрипте, чтобы на ее месте появлялась дата в результативном файле. На выходе скрипта получается файл со строками. Список дат хранится в текстовом ...Завершен13 лет назад
- $250
Необходимо разработать модуль заказа товаров с сайта taobao.com как на сайте www.taobaocn.ru/zakaz. Есть дизайн заказа в PSD. Все подробности в техническом задании T3.zip ...Закрыт13 лет назад
Добрый день! Мне интересна стоимость проекта и если цена устроить мы будем рады сотрудничать! Цель создать сетевой органайзер с поддержкой пользователей, и совместить с функциональностью ведения заказов. Функциями напоминания, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на джумле по адресу astrona.ru. Хостер заблокировал сайт, по причине, цитата хостера: ---------------------------------------- При сканировании на площадке были обнаружены следующие вредоносные скрипты: ./public_html/language/en-GB/en-GB.ini.php: PHP.Hide FOUND ...Закрыт13 лет назад
Требуется "превратить" готовый дизайн в рабочий одностраничный сайт, т.е. требуется верстка и некоторое программирование. К проекту прикреплены макеты сайта. 01_980x1200_v1_russian.jpg - основной макет. Сайт является одностраничным, меню сверху - ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Плагин под Chrome, Firefox. Пишите пожалуйста если есть опыт в личку.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад