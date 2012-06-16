Модуль оплаты easypay

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки170 просмотров

доброго дня

к работающему магазину на shopcms нужно добавить модуль оплаты через белорусские интернет деньги easypay...

может кто помочь в данном вопросе?

подробнее про подключение

https://ssl.easypay.by/merinfo/#3

господа, я ищу человека исправить 2 странички рнр..........150 это дорого )

13 лет назад
grishkashop
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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