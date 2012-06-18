Дописать в скрипт php генератор дат.

Заменить одну переменную в скрипте, чтобы на ее месте появлялась дата в результативном файле.

На выходе скрипта получается файл со строками.

Список дат хранится в текстовом файле.

Добавлять даты таким образом:

Берем первые 10 дат из списка дат из файла dates.txt прописываем их в первые 10 строк.

Потом берем следующую дату (11-тую по списку) и рандомом в следующие 10-30 строк

Потом берем следующую дату (12-тую по списку) и рандомом в следующие 10-30 строк

и т.д.

Скрипт запускается только на моем компе, работа через teamviewer.