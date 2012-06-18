301 Redirect

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок215 просмотров

Требуется сделать 301 редирект 4 страниц с одного сайта, который стоит на joomla, на другие 4 страницы на другом домене с чпу страницами.

pelz.chambrair.ru - откуда делать редирект

chambrair.ru/meh.php - куда делать редирект

Joomla
13 лет назад
mistifis
Петр 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

AseevRoman
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Ребята работают оперативно и качественно. Никаких претензий.
Не помню я по этому вопросу уже не чего сервис требует что бы был оствлен отзыв. Приходится что то писать.

Заявки фрилансеров

AseevRoman
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад