Парсер погоды для Wordpress

Необходимо сделать парсер погоды по 5-6 городам, на сегодня, 3 три дня, неделя.

На главной должен выводиться виджет с погодой сейчас, завтра и послезавтра.

По клику на виджете должен открывать прогноз на неделю в дефолтном городе.

На странице с недельным прогнозом должны быть ссылки на прогнозы еще 4-5 городов (недельные).

Парсинг по крону.

Картинки есть.

Образец что нужно в итоге тоже есть.

Сроки не горят.

Парсер должен быть плагином для WP

Парсинг с гисметео или яндекс.погоды