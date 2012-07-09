Парсер погоды для Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки231 просмотр

Необходимо сделать парсер погоды по 5-6 городам, на сегодня, 3 три дня, неделя.

На главной должен выводиться виджет с погодой сейчас, завтра и послезавтра.

По клику на виджете должен открывать прогноз на неделю в дефолтном городе.

На странице с недельным прогнозом должны быть ссылки на прогнозы еще 4-5 городов (недельные).

Парсинг по крону.

Картинки есть.

Образец что нужно в итоге тоже есть.

Сроки не горят.

Парсер должен быть плагином для WP

Парсинг с гисметео или яндекс.погоды

WordPress
13 лет назад
Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
6 дней
Просто отличнейшая работа. в срок, исправления и доработки на ходу. очень рекомендую услуги Михаила.

Заявки фрилансеров

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад