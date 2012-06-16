Верстка на shopscript или shopcms

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки146 просмотров

Нужно посадить верстку на shopscript или shopcms. Условия работы не поменялись: работаете на моем хосте на рабочем домене, сайт оффлайн, срочно, оплата по факту. Вот верстка http://timberkmarket.ru/

Жду предложений!

13 лет назад
MediaVision
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

osipov339
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$120
2 дня
Доброго времени суток. Сдал работу 21.06.2012, уже 02.07.2012 и денег досих пор нет. В аське на сообщения не отвечает, здесь не появляется. Никому не советую связываться с ним.

Заявки фрилансеров

osipov339
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад