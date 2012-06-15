Написать визуализатор на Python'е.
Веб-разработка сайта на Битрикс
Требуется программист для разработки сайта на движке Битрикс "Малый Бизнес". На первоначальном этапе на сайте будет обычный каталог, заполняемый вручную, далее планируется делать выгрузку напрямую из 1С-Предприятия. Подробная информация (тех.описание и макеты) будут предоставлены по запросу.
Заявки фрилансеров
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