Веб-разработка сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок151 просмотр

Требуется программист для разработки сайта на движке Битрикс "Малый Бизнес". На первоначальном этапе на сайте будет обычный каталог, заполняемый вручную, далее планируется делать выгрузку напрямую из 1С-Предприятия. Подробная информация (тех.описание и макеты) будут предоставлены по запросу.

13 лет назад
morumotto
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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