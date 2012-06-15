необходима разработка более десятка модулей под joomla 2.5 по каждому модулю будет отдельное задание. пишите минимальные цены и сроки разработки, за которые вы будете готовы взяться. оставляйте свои контакты.
Bitrix - Разработка партнерского раздела
Ищется исполнитель на разработку партнерской части интернет-магазина.
Исключительное требование – реализация ТЗ в 2-х недельный срок с учетом
тестирований и доработок.
Заявки фрилансеров
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