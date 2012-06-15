Необходимо отловить глюк и немного доработать интернет-магазин на virtuemart 1.1.8 1. Клиенты жалуются на сброс товаров в корзине при оформлении заказа. Браузеры разные. У меня этого глюка не наблюдается, необходимо отловить и ...
Разработка модулей joomla
необходима разработка более десятка модулей под joomla 2.5
по каждому модулю будет отдельное задание.
пишите минимальные цены и сроки разработки, за которые вы будете готовы взяться.
оставляйте свои контакты.
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