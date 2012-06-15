Разработка модулей joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок168 просмотров

необходима разработка более десятка модулей под joomla 2.5

по каждому модулю будет отдельное задание.

пишите минимальные цены и сроки разработки, за которые вы будете готовы взяться.

оставляйте свои контакты.

Joomla
13 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров