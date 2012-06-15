Необходимо отловить глюк и немного доработать интернет-магазин на virtuemart 1.1.8 1. Клиенты жалуются на сброс товаров в корзине при оформлении заказа. Браузеры разные. У меня этого глюка не наблюдается, необходимо отловить и ...
Доработать сайт
Есть сайт amadating.ru
На нем стоит система рассчета астрологической карты (готовый скрипт)
На данный момент пользователь при регистрации вводит свои данные и карта генерируется сохраняя данные в отдельную базу, а также выводит результат в профайле пользователя.
Требуется настроить систему рассчета карты в раздел управления своим профайлом, чтобы если пользователю необходимо заменить данные в карте, он мог заново её постоить.
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