Доработать сайт

Есть сайт amadating.ru

На нем стоит система рассчета астрологической карты (готовый скрипт)

На данный момент пользователь при регистрации вводит свои данные и карта генерируется сохраняя данные в отдельную базу, а также выводит результат в профайле пользователя.

Требуется настроить систему рассчета карты в раздел управления своим профайлом, чтобы если пользователю необходимо заменить данные в карте, он мог заново её постоить.