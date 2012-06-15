Доработать сайт

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Закрыт3 заявки133 просмотра

Есть сайт amadating.ru

На нем стоит система рассчета астрологической карты (готовый скрипт)

На данный момент пользователь при регистрации вводит свои данные и карта генерируется сохраняя данные в отдельную базу, а также выводит результат в профайле пользователя.

Требуется настроить систему рассчета карты в раздел управления своим профайлом, чтобы если пользователю необходимо заменить данные в карте, он мог заново её постоить.

13 лет назад
aardalin
Алексей 
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Был
3 года назад

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Tybr
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13 лет назад
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Tybr
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Был
8 лет назад
13 лет назад