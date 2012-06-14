Сделать магазин (программирование и верстка)

Нужен программист для создания и, возможно, дальнейшей поддержки интернет-магазина.

К проекту в архиве прилагаются:

1. Подробные наглядные рисунки — прототипы страниц будущего магазина

2. Техническое задание

Если предложите дополнительные функции для магазина, которые я посчитаю полезными, — с удовольствием доплачу за их реализацию

3. CMS — желательно PrestaShop, но рассмотрю и другие варианты (MODx, Simpla CMS). Важно полностью реализовать все, что описано в ТЗ. Желательно бесплатная CMS. Битрикс не предлагать!

UPDATE к ТЗ:

1. Еще понадобятся водяные знаки к фотографиям (в PrestaShop, насколько я понимаю, уже есть для этого модуль).

Указывайте CMS, цену и сроки!!!