Jquery слайдер фона

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Закрыт2 заявки101 просмотр

1. для aliter.mediamaxx.ru сделать слайдер фона для дива head-wrapper

див тянется на 100%, изображения в фоне у него.

такие доработки частенько требуются, так что интересно долгосрочное сотрудничество.

jQuery
13 лет назад
gn0mix
Павел 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
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osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад