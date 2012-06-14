ASP.NET: Разработка ASCX контрола

Требуется Asp.net разработчик готовый реализовать ascx контрол для калькулятора услуг.

Контролл будет получать данные через web сервиса и отображать как на картинке (см.аттач). Верстку и прототип задачи предоставим. По завершению этого проекта будем рады продолжить работу по следующим задачам.

Для работы необходимо:

-Хорошие знания .net, asp.net

-Качественный интернет, качественный микрофон, skype, visual studio.

-Возможность начать работу завтра и работать не менее 8 часов в день все время находясь на связи

Если интересно, пожалуйста, сообщите (не пропуская ни один пункт пож.;):

1. Когда можете начать работать? Сколько часов в день можете посвящать работе?

2. Есть ли Скайп и/или Линк и возможность голосового общения?

3. Есть ли возможность принимать оплату через Яндекс.деньги / банковский перевод в рублях РФ?

4. Стоимость Вашей работы?)

5. Порядок оплаты?

6. ПРимерная дата/время завершения работы.

С уважением, Константин.