Работа заключается в следующем: Поддержание работоспособности Доработка дополнительных опций Усовершенствование имеющихся опций Дополнительно потребуется создание новых модулей, БД, фильтров и проч. (помимо CRM). Если не будете успевать – разделим ...
ASP.NET: Разработка ASCX контрола
Требуется Asp.net разработчик готовый реализовать ascx контрол для калькулятора услуг.
Контролл будет получать данные через web сервиса и отображать как на картинке (см.аттач). Верстку и прототип задачи предоставим. По завершению этого проекта будем рады продолжить работу по следующим задачам.
Для работы необходимо:
-Хорошие знания .net, asp.net
-Качественный интернет, качественный микрофон, skype, visual studio.
-Возможность начать работу завтра и работать не менее 8 часов в день все время находясь на связи
Если интересно, пожалуйста, сообщите (не пропуская ни один пункт пож.;):
1. Когда можете начать работать? Сколько часов в день можете посвящать работе?
2. Есть ли Скайп и/или Линк и возможность голосового общения?
3. Есть ли возможность принимать оплату через Яндекс.деньги / банковский перевод в рублях РФ?
4. Стоимость Вашей работы?)
5. Порядок оплаты?
6. ПРимерная дата/время завершения работы.
С уважением, Константин.
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