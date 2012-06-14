Доработать модуль LeagueSite для Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

Всем здравствуйте!

Мне нужна доработка модуля LeagueSite.

Модуль позволяет организовать на сайте турнирную таблицу, вести результаты матчей итд. В настройках модуля есть следующее:

Очки за победу –

Очки за ничью –

Очки за поражение –

С учетом правил КХЛ, команда одержавшая победу не в основное время получается 2 очка, проигравшая – 1. В связи с этим и требуется доработка модуля.

Выглядеть это должно так:

Добавление матча, выбор команд, сохранение. Заходим в редактирование, вкладка "Результат", видим два инпута куда нужно ввести счет (это все стандартно) и вот здесь необходимо поставить чек-бокс (если отмечено, победа в доп.время или по буллитам), а дальше модуль смотрит у кого забитых шайб больше и назначает кому 2, а кому 1 очко.

Скачать модуль можно по ссылке http://drupal.org/project/leaguesite

Условия работы: никакой предоплаты. Доработали модуль, выложили на бесплатном хостинге, чтобы я мог проверить, если все в порядке провожу оплату.

Drupal
13 лет назад
Demetr
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа на MODx Evo 1.0.5 + Shopkeeper

    Нужно: * настроить Shopkeeper, в том числе перетащить каталог товаров (таблица MySQL); * настроить на сайте авторизацию пользователей OpenID, желательно использовать типовой плагин; Жду предложений по цене и срокам; ...

    MODXMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка Drupal

    Добрый день! Нужно доработать сайт на Drupal -Сделать дополнительный шаблон для внутренней страницы -Добавить дополнительное меню слева -Доработать вывод списка товаров Подробное ТЗ вышлю исполнителю

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта на Joomla

    Добрый день! В прикрепленном файле макеты дизайнов, на основе которых необходимо сверстать и спрограммировать сайт на joomla. Бюджет – не более 3 000 рублей. Вместе с заявками отправляйте ссылки на ваше портфолио.

    Joomla
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен скрипт для поиска и вывода ключеых слов

    Есть сайт-библиотека, на котором расположены книги. Чтение книг происходит только на страницах вида: http://www.site.ru/view/123/123 Ваш скрипт будет вставляться во все страницы сайта, но работать он должен только на страницах с чтением книг, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мониторинг позиций

    $1000

    Требуется написать сервис по мониторингу позиций (каких именно позиций и откуда расскажу в процессе объяснения проекта) В сервисе должна быть авторизация пользователей и многое другое.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать скрипт для Adobe Photoshop

    Создать скрипт, реализующий наложение одного изображения на другое, масштабирование и сохранение в разных вариантах разрежения под разными именами. Подробное ТЗ прилагается.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Спарсить сайт

    $20

    Все здравствуйте. Необходимо спарсить мини-сайтик (10-15стр.) и перенести на простенькую cms (kandidat и т.д.) url скидываю в лс

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт обратного отсчета времени

    Нужен скрипт обратного отсчета времени, который бы в нужно время (например с 7 часов )начинал отображать обратный отсчет времени до нужного времени (например до 21 часа.), потом счетчик с сайта должен исчезнуть до ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад