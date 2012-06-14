Доработать модуль LeagueSite для Drupal

Всем здравствуйте!

Мне нужна доработка модуля LeagueSite.

Модуль позволяет организовать на сайте турнирную таблицу, вести результаты матчей итд. В настройках модуля есть следующее:

Очки за победу –

Очки за ничью –

Очки за поражение –

С учетом правил КХЛ, команда одержавшая победу не в основное время получается 2 очка, проигравшая – 1. В связи с этим и требуется доработка модуля.

Выглядеть это должно так:

Добавление матча, выбор команд, сохранение. Заходим в редактирование, вкладка "Результат", видим два инпута куда нужно ввести счет (это все стандартно) и вот здесь необходимо поставить чек-бокс (если отмечено, победа в доп.время или по буллитам), а дальше модуль смотрит у кого забитых шайб больше и назначает кому 2, а кому 1 очко.

Скачать модуль можно по ссылке http://drupal.org/project/leaguesite

Условия работы: никакой предоплаты. Доработали модуль, выложили на бесплатном хостинге, чтобы я мог проверить, если все в порядке провожу оплату.