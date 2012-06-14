Написать скрипт для Adobe Photoshop

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Создать скрипт, реализующий наложение одного изображения на другое, масштабирование и сохранение в разных вариантах разрежения под разными именами.

Подробное ТЗ прилагается.

13 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

antonzhukov
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

antonzhukov
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад