Спарсить сайт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок191 просмотр

Все здравствуйте. Необходимо спарсить мини-сайтик (10-15стр.) и перенести на простенькую cms (kandidat и т.д.)

url скидываю в лс

13 лет назад
kpytnk
Никита 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров