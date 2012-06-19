Модификация раздела на umi cms

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки138 просмотров

Есть страница - список магазинов, разделенные по городам. В данный момент она сделана статической страницей. Нужно переделать в динамический раздел.

Первая страница - список городов

Вторая страница - список магазинов в выбранном городе

Все должно управляться из админки.

Срок - сегодня.

13 лет назад
Lex33
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

bohonsky
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$90
1 день
Работа проделана на 5+. Приятный бонус - видеоинструкция по пользованию админкой. Рекомендую!
Четко сформирована задача, своевременная оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

bohonsky
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад