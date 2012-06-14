Ускорение работы сайта на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок136 просмотров

Необходимо ускорить время загрузки страниц и оптимизировать скорость работы сайта в целом.

На сайте большой посещаемости пока нет ( сайт еще новый и не раскручивался серьезно), но уже сейчас страницы открываются не очень быстро.

Joomla
13 лет назад
OPERA
Рыбак 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров