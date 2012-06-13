Спарсить форум из PHPBB в vBulletin 3.8.x

1.необходима возможность комментирования фото и видео в Jomsocia, т.к. сейчас интеграция позволяет только оставлять комменты на стене. 2. сделать интеграцию Music Collection и Compojoom comment. заменить встроенные комменты на возможность комментирования Compojoom ...
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