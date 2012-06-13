Php/js скрипт для работы с xml файлом

Нужен php/js скрипт, который позволит пользователю вносить изменения в xml файл.

Т.е. на сервере лежит xml файл, в котором будет около 10 параметров, а так же перечень товаров примерно такого вида:

название товара

95

категория товара

(ну, или целиком засунуть в - не принципиально, формат ещё не утверждён)

Задача для скрипта - дать возможность пользователю удобно редактировать этот файл: менять значения параметров, а так же удалять, редактировать и добавлять товары и категории. Скрипт будет так же лежать на сервере.

Стоит ли здесь использовать базу - не знаю. Наверное, нет, но предусмотреть возможность бэкапа-ресотра файла - стОит.

Так же хотелось бы иметь какую-то базовую защиту от случайных "редакторов" (понятно, что URL скрипта не будет афишироваться, но всё же). Хотя бы вход по паролю какой-нить.

Кто готов взяться - пишите стоимость. Вопросы - в личку. Спасибо.